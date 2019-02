Fußball-Fans sorgen am Bahnhof für Ärger

Zwei Gruppen junger Menschen gerieten am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, in der Bahnhofshalle aneinander. Die eine Gruppe bestand aus sieben jungen Männern, die als Fußball-Fans erkennbar waren. Sie provozierten schon im Zug von Schweinfurt nach Bad Kissingen die andere Gruppe mit flegelhaften Bemerkungen. Wie die Polizei berichtet, eskalierte die Situation dann in der Bahnhofshalle: Ein junger Fußball-Fan schubste einen 20-Jährigen, wobei dieser leicht verletzt wurde und seine Brille kaputt ging. Eine ebenfalls 20 Jahre alte Frau wurde von einem weiteren Täter geschubst, am Schal gezogen und im Gesicht gekratzt. Die Tätergruppe flüchtete anschließend in Richtung Kurhausstraße und Lindesmühlpromenade. Von den beiden Haupttätern liegt eine Beschreibung vor. Beide sollen Fan-Artikel eines norddeutschen Bundesliga-Fußball-Clubs getragen haben. Einer der beiden soll das Vereins-Logo in die Haare am Hinterkopf einrasiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol