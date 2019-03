Fußball-A-Klasse 4

29 Tore fielen in den acht Spielen der A-Klasse 4 Kronach am Wochenende. Dabei gelang es der SG Höfles-Vogtendorf/Fischbach II einen 0:2-Pausenrückstand zu egalisieren. SG Höfles-V./Fischbach II - SCW Obermain II 2:2 (0:2)

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Weismain. Die Heimmannschaft stand jedoch sicher und ließ nicht allzu viel zu. Bei zwei Aktionen hatten die Gäste Glück und konnten einen Kopfball und einen Schuss gerade noch von der Linie kratzen. Kurz darauf fiel das 0:1 für die Gäste. In der Folge merkte man den Gastgebern die Nervosität an und die Gäste nutzen dies zur 2:0-Führung durch einen Handelfmeter.

Nach Wiederanpfiff stellte die Heimelf um und konnte fortan das Spielgeschehen besser gestalten. Durch einen Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten durch Bayer stellte man auf 2:2. Ab da war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch nicht mehr genutzt werden konnten. Tore: 0:1 Hamidi, Mohammad (29.), 0:2 Will, Stefan (36.), 1:2, 2:2 Bayer, Andreas (70., 75.). - Zuschauer: 50. - SR: Stefan Wirsing (Weidach). ju

Die Statistiken

SC Hassenberg -

TSV Weißenbrunn II 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Esenov (22.), 1:1 Geßlein (90.). - Zuschauer: 70. - SR: Volker Löhr. SG Marktzeuln II/Schw. II - II SG Schmölz/Theis. II 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Weigl (3.), 1:1 Zazrivec (45.), 1:2 Zazrivec (56.), 2:2 Weigl (78.), 3:2 Hilgendag (89.). - Gelb-Rot: - / Schiller (81.). - Zuschauer: 40. - SR: Fleischmann (Mönchröden).

SC Jura Arnstein II -

FC Marktgraitz II 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Amon P. (9./Foulelfmeter), 2:0 Will Da. (30./Foulelfmeter), 3:0 Will Da. (58.), 4:0 Mahr (63.), 5:0 Mahr (69.), 6:0 Fischer S. (77.).- Zuschauer: 37. - SR: Joachim Schlesinger (SpVgg Obersdorf).

SpVgg Lettenreuth II -

SSV O-/Unterlang. 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Rollmann E. (4.), 0:2 Gnanapiragasam Ro. (64.), 0:3 Gnanapiragasam Ro. (68./Foulelfmeter (68.). - Zuschauer: 63. - SR: Wolf (Strullendorf).

FC Redwitz -

ATSV Thonberg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Sigmund (9.), 1:1 Efe O. (50.). - Zuschauer: 50. - SR: Wagner (Freienfels). red