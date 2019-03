Fusionsverein bewährt sich

Bei der ersten Hauptversammlung nach der Fusion des Sportclubs und des Obst- und Gartenbauvereins Oberfüllbach wurde deutlich, dass der neue Verein mit dem Erhalt des Sportheims sowie den kulturellen und traditionellen Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Dorfgemeinschaft leistet.

Vorsitzender Peter Hüttner berichtete von 103 Mitgliedern, die sich nach der Fusion dem Verein angeschlossen haben oder ihm weiterhin die Treue halten. "Wenn man die Altersstatistik anschaut, fehlt die Mittelschicht zwischen 35 und 50 Jahren", führte Hüttner aus. Er hofft, dass gerade diese Altersgruppe erkennt, welch wichtige Aufgabe der Verein für den Ort und seine Einwohner leistet, und sich dem Verein anschließt.

Im letzten Jahr seien zahlreiche Veranstaltungen für die Bevölkerung abgehalten worden, die sehr gut angenommen worden seien. Ein voller Erfolg sei die Kirchweih gewesen. Hier sei mit der Feuerwehr das "Merch-Essen" veranstaltet worden, das ein fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms bleiben soll. Fortgesetzt werde der eingeschlagene Weg auch bei der Dorfweihnacht. Auch hier arbeiteten beide Vereine bestens zusammen. Peter Hüttner hofft auf gute Unterstützung der Mitglieder bei den anstehenden Arbeiten.

Bei den Neuwahlen kündigte er an, dass dies seine letzte Amtsperiode sein werde, denn in zwei Jahren sei er dann insgesamt 33 Jahre in der Führungsriege als stellvertretender beziehungsweise Vorsitzender aktiv.

Neben den Veranstaltungen im Ort ist ein Ausflug nach Bayreuth geplant. Ferner sollen die Dorfschilder bepflanzt und gepflegt sowie ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs angeboten werden. Für die Pachtung des Sportplatzes liegt eine Anfrage vor. Allerdings gibt es vom interessierten Verein bisher keine Rückmeldung. Im nächsten Jahr planen die Mitglieder einen behindertengerechten Umbau des Treppenaufgangs und des Eingangs.

"Dass die Fusion die richtige Entscheidung war und der Verein und der Vorstand super Arbeit leisten, zeigt sich am voll besetzten Sportheim", meinte Dritter Bürgermeister Jürgen Heymann.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Peter Hüttner, Zweiter Vorsitzender Ralf Fertsch, Kassierer Christian Hüttner, Schriftführer Achim Teuber, Abteilungsleiter Hans Burkard (Gartenbau) und Rainer Munder (Sportheimverwalter), Vergnügungsausschuss: Tim Rosenbauer, Sascha Faber, Susanne Hüttner, Rosi Sarkautzki, Simone Kniesa und (neu) Jens Liepold, Kassenprüfer: Doris Heyn und Torsten Scheler.

Geehrt wurden Patrick Schmucker, Sascha Faber, Wolfgang Becker und Karin Lorenz (alle für zehn Jahre Mitgliedschaft) sowie Karin Seiler, Marco Jacob, Hubert Jungels, Dirk Kniesa, Torsten Scheler und Josef Nowak (jeweils 25 Jahre). ake