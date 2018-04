Fusionskritiker treibt Bürgerbegehren voran

Der Fusionskritiker Rainer Gottwald gibt nicht nach. Im Gegenteil: Der pensionierte Betriebswirt aus Landsberg am Lech treibt seine Bemühungen für ein Bürgerbegehren voran, um die Rückabwicklung der Fusion für die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge zu erreichen. Zum 1. Januar war die aus der Sparkasse Ostunterfranken und der Sparkasse Schweinfurt gebildete "neue" Sparkasse an den Start gegangen. Diesen Schritt möchte Rainer Gottwald rückgängig machen, wie er in einem Schreiben am Donnerstag unterstrich.



"Unglaubliches Ergebnis"

Eine Petition, die online gelaufen ist, haben nach seiner Darstellung innerhalb von sechs Wochen 522 Personen unterschrieben. Das ist nach seiner Einschätzung "ein unglaubliches Ergebnis" und spornt ihn offenbar weiter an, die Fusion der beiden Sparkassen rückgängig zu machen.

Die nächsten Schritte sind, dass er "richtige" Unterschriften benötigt (nicht nur Online-Signaturen). Dazu gibt es Formulare im Internet, und er kommt zu Informationsveran-staltungen sowie zur Unterschriftensammlung in verschiedene Orte im Kreis Haßberge.



Hürde

Um das Bürgerbegehren in die Tat umzusetzen, muss eine Mindestanzahl von Unterstützern (per Unterschrift) erreicht werden. Das bedeutet, dass ungefähr zwischen 4000 und 4500 Unterschriften im Landkreis vorgelegt werden müssen, damit aus dem Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid werden kann. Bürgerentscheid hieße dann, dass die Bürger wie bei einer Wahl entscheiden können.

Die Sparkasse ist ein kommunales Geldinstitut. Anteilseigner der einstigen Sparkasse Ostunterfranken waren mit 83 Prozent der Landkreis Haßberge und mit 17 Prozent die Stadt Königsberg. Das Institut ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und mit einem Zweckverband den Kommunen zugeordnet. ks