Fusion hat gut getan

Frauen werden in der Politik gebraucht. Dies wurde bei der Geburtstagsfeier der Frauen-Union Grub am Forst und Ebersdorf sehr deutlich, wie aus den verschiedenen Grußworten zu entnehmen war. Vor 40 Jahren wurde die Frauen-Union Grub am Forst gegründet, die sich später im Jahr 2015 mit der Frauenunion aus Ebersdorf zusammenschloss.

Zur Geburtstagsfeier kam auch viel prominenter Besuch nach Grub am Forst, darunter MdB Silke Launert aus Bayreuth und die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, die auch die Festrede hielt. Dabei stellte Huml fest, dass die Politik in Land, Bund und in Europa von vielen Frauen aus Oberfranken mit gestaltet werde. Klar war, dass viele Zuhörerinnen erste Informationen von der Ministerin erhalten wollten. Diesem Wunsch kam MdL Melanie Huml auch nach und sie referierte sehr ausführlich über das Gesundheits- und Pflegewesen, natürlich auch über die ärztliche Versorgung auf dem Land. 40 Jahre CSU-Frauen-Union sei nicht selbstverständlich, sagte Huml schließlich auf den Verein bezogen. Sie lobte die vielen Aktivitäten der Frauen. Das Wir-Gefühl stand im Grußwort des CSU-Kreisvorsitzenden MdL Marin Mittag im Vordergrund. Er zeigte sehr eindrucksvoll die Erfolge der Frauen in der Politik auf. Frauen seien in Politik sehr wichtig, denn sie sähen die Dinge aus einer anderen Perspektive. Die Ehrenvorsitzende der Frauen-Union Grub am Forst, Liselotte Wolf ging auf die Gründung der Frauen-Union ein. 54 Frauen hätten diese gegründet. Dass seit der Fusion mit Ebersdorf im Jahre 2015 viele Veranstaltungen und Ausflüge stattfanden, zeigten recht eindrucksvoll die Fotos von Angelika Dietrich. Michael Stelzner