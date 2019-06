Funker ehren Jubilar

Auf Einladung der Funkamateure des Ortsverbandes Bamberg B 05 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) trafen sich viele fränkische Funker zum traditionellen Fieldday auf dem Gelände der Wasserwacht in Strullendorf. Schwerpunkt der Veranstaltung war natürlich das Experimentieren und Ausprobieren der mitgebrachten Antennen sowie der Gerätschaften.

Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die selbst gebaute Rahmenantenne von Mitglied Ralph mit Funkrufzeichen DL2NDO für den Empfang der bereits in Deutschland eingestellten Radiosender auf der Mittel- und Langwelle. Jedoch gibt es einen genehmigten und selbst gebauten Mittelwellensender mit dem Namen "JOE", der in Erlangen-Tennenlohe von einem 58 Meter hohen Sendemast auf dem Institutsgebäude im Fraunhofer Institut steht und rund um die Uhr auf 1476 KHz sendet. Weiterer Höhepunkt war der Satellitenbetrieb per Funk, gebaut von Markus DF6NM, zum Satellit Es´hail-2, dem ersten geostationären Amateurfunksatellit. Hierüber ist der Sender und Empfang von einem Drittel der Erde möglich.

Im Mittelpunkt stand indes die Ehrung von Peter DG9NZ für 40 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Amateur-Radio Club mit der Auszeichnung einer Urkunde und der goldenen Ehrennadel. Er ist vielleicht vielen besser bekannt als "Domkapitular und Leiter Hauptabteilung Seelsorge Peter Wünsche im Erzbistum Bamberg".

Wer sich mehr über den Amateurfunk interessiert, ist eingeladen zum nächsten OV-Abend am Freitag, 14. Juni, im Landgasthof Leicht in Kemmern, Beginn: 19.30 Uhr. Enrico Gruber