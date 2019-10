Pommersfelden vor 15 Stunden

Funkenflug sorgt für Feuerwehreinsatz

Etwa 15 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Brand am Sonntagabend in Steppach. Offensichtlich kam es beim Schüren eines Feuers im offenen Kamin einer Gartenhütte in der Georgengasse zum Funkenflug...