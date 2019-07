Funkenflug: Öltank fing Feuer

Ein 51-jähriger Geschäftsmann wollte in der Hauptstraße einen Öltank, der in einem Gebäude stand, mittels Flex-Säge zerschneiden. Zuvor hatte er schon Maßnahmen zur Abbindung von Ölrückständen getroffen. Trotzdem kam es aufgrund von Funkenflug beim Sägen zu einem Brand im Öltank. Die Freiwilligen Feuerwehren Bastheim, Ostheim, Unsleben, Frickenhausen und Wechterswinkel eilten mit 43 Mann zur Brandstelle und löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Polizei. Der "Säger" hatte bei seinen eigenen Löschversuchen zu viel Rauch eingeatmet und musste vorsorglich mit dem Rettungswagen in den Campus gebracht werden. pol