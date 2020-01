"Funkenflug" bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr Messenfeld-Neudorf veranstaltet am Samstag, 1. Februar, ab 18 Uhr am Feuerwehrhaus in Messenfeld ihren "Funkenflug". Einladung ergeht an alle Mitglieder und Freunde der Feuerwehr sowie an die Dorfgemeinschaften. Die Veranstaltung findet im Freien statt. red