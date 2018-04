Funkamateure Bamberg B05 ehren treue Mitglieder

Die Jahreshauptversammlung des Ortsverbands der Funkamateure Bamberg B05 fand in Kemmern statt. Nach der Begrüßung durch den Ortsverbandsvorsitzenden Walter Bohn (DF3NQ) gab es einen Rückblick auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres, so zum Beispiel auf den Fieldday im Mai in Strullendorf, den Besuch der Distriktversammlung von Franken in Marktredwitz, den Kontakt mit den weiblichen Funkamateuren Frankens in Ebermannstadt, der Radtour nach Sand a. M. sowie den monatlichen Kontakt mit den Funkamateuren der Partnerstadt Bedford.

Walter Bohn nannte einige kommende Ereignisse für 2018. Herausragende Veranstaltung ist der Fieldday vom 10. bis 12. Mai mit Computer- und Amateurfunkflohmarkt auf dem Wasserwachtgelände in Strullendorf. In Planung ist eine Radtour im Juli sowie die Funkwettbewerbe auf dem Gelände des Schönstatt-Zentrums Marienberg bei Dörnwasserlos. Dafür werden immer Helfer und teilnehmende Funkamateure dringend benötigt.

Laut Mitgliederstatistik (vom 31.12.2017) hat der Ortsverband Bamberg 101 Mitglieder - davon zehn weibliche und 91 männliche lizenzierte Funkamateure.

Ehrung langjähriger Mitglieder: Die silberne Ehrennadel des Deutschen-Amateur-Radio-Clubs für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Matthias Klauda (DG1NAK), Jan Jäckel (DG4NFI), Edith Reichert (DG7NAK) und Michael Spiegel (DL1NEJ). Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden mit der goldenen Ehrennadel des DARC

Hans-Joachim Hetscher (DD8NE), Helga Haese (DC6YM) und mit der Hörer-Lizen Sigrid Klüger geehrt.

Die goldene Ehrennadel des DARC für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde an Funkamateur Erhard Bieler (DF9NY) überreicht. Die Ehrungen der abwesenden Funkamateure werden auf dem Fieldday im Mai vorgenommen. Der Notfunkbeauftragte Werner Ehrlich (DG5NCD) berichtete über die Notfunkübung am 1. Juli 2017, welche von Bayreuth aus gesteuert wurde. Es war eine erstmalige Übung - und verbesserungswürdig. Beschlossen wurde, dass das 2m-Relais (DB0OB) auf dem Kälberberg notfunktauglich umgerüstet wird. Im kommenden Jahr stehen Neuwahlen bei den Funkamateuren aus Bamberg an. red