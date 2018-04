Funk neuer Geschäftsführer

Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) Kreisverband Kronach bestätigt Christa Steiger für weitere vier Jahre als 1. Vorsitzende des 2009 Mitglieder zählenden Kreisverbandes. Die ehemalige Landtagsabgeordnete führt die Hilfsorganisation und den Wohlfahrtsverband, ununterbrochen seit dessen Gründung im Jahr 1999, als 1. Vorsitzende an. In der Mitgliederversammlung im ASB Seniorenzentrum Rothenkirchen konnte sie Roland Funk als neuen Geschäftsführer vorstellen.

Der 36-Jährige ist seit 2015 Einrichtungsleiter der beiden ASB-Seniorenzentren, Seniorenzentrum Rodachtal in Marktrodach und Seniorenzentrum in Rothenkirchen und ist Bereichsleiter der stationären Pflege beider Zentren. Er wird zum 1. Mai 2018 das Amt des Geschäftsführers, als Nachfolger von Reiner Schreier, übernehmen. Funk ist gelernter Sozialwirt und freut sich auf seine neue Herausforderung mit vielen verantwortungsvollen Aufgaben für den aufstrebenden ASB-Kreisverband. Der ASB-Kreisverband hat weiter das Ziel, mehr Mitglieder zu gewinnen, informierte Christa Steiger. Dazu laufe derzeit wieder eine Werbekampagne, zusätzlich sei es eine Werbung, wenn die Fahrzeugflotte täglich durch den Landkreis mit dem ASB-Logo fahre, sagte sie. Diese Fahrzeuge sind ein Werbeträger, ebenso wie die sehr gute Arbeit der hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter im Fahrdienst, in den Pflegeheimen, der Sozialstation und ambulanten Pflege, Sanitätseinsatzgruppe, Rettungshundestaffel, zählte die Vorsitzende auf.

Als größte Neuerung nannte sie den Erwerb des ehemaligen Eisenträgergeländes in der Stadt Kronach, "welches wir jetzt ,ASB-Gelände' nennen", sagte sie der Versammlung. Sie fügt aber auch hinzu, dass der Erwerb ein finanzieller Kraftakt sei und man sich über einen Zuschuss von Stadt und Landkreis Kronach gefreut hätte, was aber leider nicht so gewesen sei. Andererseits könne sie die finanzielle Lage der Kommunen nachvollziehen in der Hoffnung, "was nicht ist, kann ja noch werden".

Geschäftsführer Reiner Schreier setzte auf Nachfrage die Mitglieder in Kenntnis, dass noch etliche Arbeiten zu erledigen sind. Das Dach weist leichte Undichtigkeiten auf und auch im Gebäude selbst werde man Sanierungsmaßnahmen vornehmen müssen. "Zuschussanträge wurden eingereicht und die Ausschreibung läuft. Wir hoffen auf faire Preise von soliden Handwerkern, damit wir bald mit den Arbeiten beginnen können, allerdings auch nicht um jeden Preis", wandte der Geschäftsführer in Anbetracht der guten Auftragslage vieler Betriebe ein.

Für die Finanzierung sei man gut aufgestellt, es sei alles unter Dach und Fach. Für die Kontrollkommission bestätigte Wolfgang Förtsch eine einwandfreie Kassenführung. Christa Steiger führte in ihrem Bericht an, dass es im ehrenamtlichen Bereich weiter vorangehe. Der zweite Rettungswagen sei in Betrieb genommen, die schnelle Einsatztruppe ist im Alarmierungssystem des Landkreises dabei. Sie beglückwünschte Simone Bauch zur bestandenen Mantrailer-Prüfung. Der ASB verfüge ferner mit Benjamin Gehring und Cynthia Wohlrath über zwei Ausbilder für Erste Hilfe, wofür die Vorsitzende ebenfalls ihre Glückwünsche aussprach. Zum Abschluss lobte sie alle Verantwortlichen für ihr großartiges Engagement mit den Worten "Leute, ihr seid richtig klasse!" Dies konnte Geschäftsführer Reiner Schreier nur bestätigen, die Pflegearbeit sei vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen wieder mit einer glatten eins bewertet worden. Der Kreisverband sowie die angeschlossene gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) sind von stetiger Weiterentwicklung geprägt. Er wünschte seinem Nachfolger Roland Funk stets eine glückliche Hand und viel Erfolg bei seinen Entscheidungen.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzende Christa Steiger, Stellvertreter Hans Pietz. Weitere Vorstandsmitglieder: Norbert Gräbner, Klaus Wilhelm, Wolfgang Romig. Kontrollkommission: Walter Wich-Herrlein, Wolfgang Förtsch, Georg Konrad. eh