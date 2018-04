Fundtiere ein Thema

Am Montag, 23. April, findet um 19 Uhr die nächste Sitzung des Marktgemeinderats in der Gemeindekanzlei statt. Darin geht es um die Einbeziehungssatzung "Braunersreuth" und die Übertragung der Fundtierversorgung an den Tierschutzverein Kulmbach. red