Fundsittich möchte nach Hause

Dieser Nymphensittich wurde am Freitag, 15. Juni, in der Karl-Dirk-Straße gefunden und im Tierheim abgegeben. Wer kennt oder vermisst ihn? Sachdienliche Hinweise nimmt das Tierheim Coburg , Brandensteinsebene 20, in Coburg persönlich oder per Telefon 09561/30330 entgegen.Die Öffnungszeiten des Tierheims sind donnerstags bis sonntags jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: Tierheim