Bei der Stadtverwaltung wurden folgende Fundgegenstände abgegeben: am 4. März eine Drohne; am 5. März eine Tasche; am 13. März ein Fahrrad; am 4. April eine Brille; am 14. Mai eine Brille und ein Ring; am 27. Juni eine Kette und eine Mütze; am 13. Juli eine Jacke; am 5. August ein Henkel für Aktentasche; am 20. August eine Damenjacke. red