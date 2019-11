Fundgegenstände in der Stadtverwaltung

Bei der Stadtverwaltung Stadtsteinach wurden folgende Fundgegenstände abgegeben: Am 27. Juni: eine Kette, eine Kindermütze; am 20. August: eine Damenjacke; am 29. August: eine Brille; am 11. September: eine Jeansjacke; am 23. September: ein Kinderrucksack mit Inhalt. red