Fundfahrradhalle macht Winterpause

Die Fahrradhalle in der Ludwigstraße 22, in der das Ordnungsamt alle aufgefundenen Fahrräder lagert, ist von 5. November bis einschließlich 31. März geschlossen. Anstelle der üblichen Öffnungszeiten zur Abgabe und Suche von Fahrrädern (jeweils Dienstag, 13.30 bis 15 Uhr) können in dieser Zeit Besichtigungen nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung vereinbart werden unter 0951/871293. red