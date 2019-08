Das Fundbüro im Rathaus am ZOB hat ab sofort länger geöffnet. Die Mitarbeiter stehen von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, und Montagnachmittag von 13 bis 18 Uhr zur Verfügung. Gerne können sich die Bürger nun auch per E-Mail unter fundbuero@stadt.bamberg.de an das Fundbüro wenden, teilt die Stadt mit. Telefonisch ist das Fundbüro wie gehabt unter der 0951/871268 zu erreichen. red