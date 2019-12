Fundament im neuen Seelsorgebereich Neubau ist gelegt

Großer Einzug, große Gemeinde aus einem großen Gebiet, großes Aufgebot an Zelebranten und Beteiligten, doch vor allem: großes Vertrauen in Gott, so könnte man kurz und knapp den Auftaktgottesdienst des seit September eingerichteten Seelsorgebereichs Neubau beschreiben.

Seit dem 1. September ist die Erzdiözese Bamberg neu strukturiert und in größere Seelsorgebereiche gegliedert. Für den entstandenen Seelsorgebereich Neubau wurden die Bereiche St. Augustinus mit dem Pfarrverbänden Eckenhaid, Stöckach-Forth, Weißenohe sowie Effeltrich, Langensendelbach und Poxdorf zusammengeschlossen.

Name wird Programm

Bei Neubau handelt es sich um den Ortsnamen eines Weilers mitten im neugebildeten Seelsorgebereich, zwischen Schellenberg und Etlaswind. Für den Auftaktgottesdienst wurde der Name sogar zum Programm: Vor dem Altar war ein massives Fundament gelegt, auf dem neun große Steine mit den Namen der neun Pfarreien des Seelsorgebereichs einen begonnenen "Neubau" formten: Poxdorf, Effeltrich mit Filiale Gaiganz, Langensendelbach mit den Filialen Marloffstein und Bräuningshof, Hetzles, Neunkirchen am Brand mit den Filialen Rödlas, Großenbuch und Rosenbach, Dormitz mit Kleinsendelbach, Weißenohe mit Gräfenberg, Stöckach-Forth und Eckenhaid.

Auf dem Fundament wurden nach und nach ein Eimer mit Zement, eine Wasserwaage und eine Leiter platziert. Sie sollten das Vertrauen in Gott ausdrücken, dass er alles gut miteinander verbinden, die Kräfte gut ausrichten und einen sicheren Stand bieten könne. Erleuchtet und mit Energie versorgt wurde die Baustelle von der Osterkerze als Zeichen der schöpferischen Kraft Gottes, die das eigentliche Zentrum bildet.

Aus allen Pfarreien des neuen Seelsorgebereichs waren Gemeindemitglieder mit ihren Seelsorgern und pastoralen Mitarbeitern in die Kirche St. Michael in Neunkirchen gekommen. Für jeden sollte spürbar werden, dass jeder willkommen sei und in Neubau seinen Platz habe. Das gemeinsame Glaubensfundament soll dabei ein gutes Miteinander und eine große Gemeinschaft ermöglichen, in die sich jeder einbringen kann. Mit gutem Beispiel gingen da die frischgewählten Seelsorgebereichsräte und die Ministranten voraus, die zur Gabenbereitung das Brot, die Kelche, das Wasser, die Kollekte, aber auch ihre Sehnsüchte zum Altar brachten.

Manch einer, der mit Blick auf die Landkarte vielleicht dazu geneigt hat, das sei ein riesiges Gebiet zu sagen, ging nach dem klangvollen Lied "Großer Gott, wir loben dich" bestärkt und zuversichtlich aus dem Auftaktgottesdienst. Im Anschluss wurde beim Stehempfang die Möglichkeit des Kennenlernens und Austauschs rege genutzt und so mancher neue Kontakt geknüpft.

Das Pastoralteam im neuen Seelsorgebereich Neubau: Joachim Cibura, leitender Pfarrer (Neunkirchen, Dormitz und Hetzles); Jürgen Dellermann, stellvertretender leitender Pfarrer (Pfarrer von Effeltrich und Poxdorf); Andreas Hormung, (Pfarrer von Weißenohe, Stöckach-Forth und Eckenhaid); Roy Xavier (Pfarrer von Langensendelbach); Pater Jimmy und Pater Vincent sind Pfarrvikare und stammen aus Indien. Die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter sind die Gemeindereferenten Barbara Philippsen, Karin Hofmann, Horst Schmid, Bianka Lebküchler, Anna-Karina Weiss und Ute Schleinitz. Zum Pastoralteam gehört auch Norbert Naturski, Diakon im Zivilberuf, aus Effeltrich. red