Functional Training und anderes Sportliches

Die Volkshochschule bietet am kommenden Mittwoch, 26. September, in der Grundschule "Functional Training " um 17.30 Uhr sowie "Word/Excel/Power Point: Computerkurs mit eigenem Notebook"um 18.15 Uhr an. Faszientraining beginnt am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr, und um 20 Uhr gibt es Atemdehngymnastik im ASB-Seniorenzentrum. Der Kurs "Rücken fit" beginnt am Donnerstag, 27. September, um 16.30 Uhr in der Turnhalle Rothenkirchen. Anmeldung unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red