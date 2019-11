Fulminante Show für guten Zweck

Die Benefizgala "1000 Herzen für das Rodachtal" rückt näher. Den Organisatoren der Hilfsaktion "1000 Herzen für Kronach" ist es gelungen, nach langen Vorbereitungen und Gesprächen mit Künstlern aus der Region und weit darüber hinaus, über 160 kleine und große Künstler für die Gala am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Rodachtalhalle zu engagieren. Hervorzuheben ist dabei, dass sich alle ohne Gage zur Verfügung stellen. Die Besucher erwartet eine fulminante Show mit viel Musik, Gesang, Tanz und Akrobatik.

"Es sind echte Idealisten", betonen die Initiatoren Herta und Gerhard Burkert-Mazur. Sie stellen sich alle kostenfrei zur Verfügung, um ausschließlich notleidenden Mitbürgern im Rodachtal etwas zu helfen. Einige davon sind so uneigennützig und sozial eingestellt, dass sie "1000 Herzen" schon seit Jahren unterstützen. Der Erlös der Benefizgala kommt Mitbürgern in den Gemeinden Nordhalben, Steinwiesen, Marktrodach und in der Stadt Wallenfels zugute.

Mehr denn je ist es wichtig, unverschuldet in Not gekommenen Mitbürgern zu helfen. Steigende Lebenshaltungskosten, Langzeitarbeitslosigkeit, viel zu kleine Renten, Hartz IV, Krankheit und viele andere Umstände führen immer mehr Familien und Einzelpersonen in Armut und diese sind froh, eine kleine Hilfe durch "1000 Herzen" zu erhalten. Und dies unbürokratisch und unkompliziert.

Schon 6000 Menschen geholfen

Allerdings werden alle Anträge genauestens auf eine Bedürftigkeit durch Sozialexperten, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen, überprüft. "1000 Herzen" konnte so in den vergangenen Jahren, seit März 2003, als die Benefizaktion durch eine Initialzündung der "Radlerengel" des Skiclubs Kronach mehr durch Zufall ins Leben gerufen wurde, rund 6000 Mitbürgern aus Stadt und Landkreis Kronach eine finanzielle Hilfe gewähren. Inzwischen arbeiten die ehrenamtlichen Helfer von "1000 Herzen" seit 16 Jahren vorbildlich für soziale Zwecke und finden große Unterstützer bei Künstlern, Firmen, Privatpersonen, Vereinen aber auch Stiftungen und mehr.

"Da fehlt es an Holz und Kohle, bei anderen wird der Strom abgezwickt, und es gibt kein Licht mehr, die Rente reicht nicht mehr zum Überleben", über solche Beispiele weiß Spendenverwalter Heinz Hausmann zu berichten.

Die Liste der Bedürftigkeitsanträge nimmt kein Ende und es gibt leider auch viele Kinder in Not. Deshalb ist man bei den Verantwortlichen der Benefizaktion sehr dankbar, dass sich 160 kleine und große Künstler für die großartige Benefizgala am 10. November in der Rodachtalhalle zur Verfügung stellen. Sie werden eine faszinierende Show mit einem Feuerwerk an Blasmusik, Akrobatik, Tanz, Ballett, Theater, Humor, Gesang bieten und für eine mehrstündige fantastische Unterhaltung sorgen. Kristin Rempt, Sonnefeld; Ronny Söllner, Redwitz; Musikverein 1853 Zeyern, Siegmund-Loewe Realschule II Kronach; Chorgemeinschaft Seibelsdorf, Turnverein Unterrodach (TVU), Theresa Müller, Rothenkirchen; Gesangverein Oberrodach, Tanzschule Günther Gehde, Niederfüllbach; Ballettschule Corinna Hufnagl, Reichenbach; Ballettschule Olga Engelmann, Kronach; Duo "Edelmeer", Fahrenzhausen; und zum ersten Mal die "Sumbarche Waschweiber" aus Sonneberg/Thüringen. Es wird ein echtes Spektakel an Fröhlichkeit und abwechslungsreicher Unterhaltung auf hohem Niveau. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei: Sparkasse Marktrodach (Tel. 09261/6600), Bäckerei Müller, Marktrodach (09261/3595), Fritzla Beierkuhnlein, Steinwiesen (09262/278), Frankenverlag Kronach (09261/3451), Horst Hofmann GmbH, Wallenfels (09262/9650), Markt Nordhalben Rathaus (09267/914040), "1000 Herzen für Kronach" (09261/3550). Einlass ist ab 15.30 Uhr, Beginn 17 Uhr. eh