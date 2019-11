Fulminante Musik auf der Bühne

Christiane Reuther Nach der letztjährigen Jubiläumsveranstaltung stieß in diesem Jahr die elfte Haßfurter Bluesnacht erneut auf große Resonanz. Am Freitagabend traf sich eine große Bluesgemeinde in der Rathaushalle der Kreisstadt. Auf Einladung des Kulturamtes der Stadt Haßfurt sorgten namhafte Vertreter der Bluesszene für ein abwechslungsreiches Programm und Begeisterung beim Publikum.

Traditionell eröffnete das Akustiktrio um die heimische Sängerin Sophia Weinberger die Bluesnacht. Mit viel Herzblut und musikalischem Geschick arrangierten die Musiker Nico Wörtmann an der Gitarre und Tobias Hümpfner am Piano gemeinsam mit der Sängerin Sophia Weinberger gekonnt Klassiker der Bluesgeschichte.

Handgemachte Musik

Ignaz Netzer, Mitorganisator der Bluesnacht, führte mit seiner launigen Moderation nicht nur durch den Abend, sondern griff auch selbst zu seinen edlen alten Gitarren; darunter ist ein Instrument aus den 1930er Jahren. Mit Eigenkompositionen und der passenden Moderation überzeugte Netzer mit seiner handgemachten Musik.

Der Auftritt des angekündigten Pianisten Henning Pertiet musste kurzfristig aus Krankheitsgründen abgesagt werden. Dafür fand Mitorganisator Netzer mit Christian Willisohn einen mehr als passablen Ersatz.

Mehr als ein Ersatz

Willisohn ist ein mehrfach ausgezeichneter und international bekannter Bluespianist und Sänger. Als Gigant an den Tasten zauberte der Pianist mit seiner außergewöhnlichen Fingerfertigkeit, Fantasie und verruchter Stimme den Spirit von Louisiana in die Rathaushalle. Das Haßfurter Publikum erfreute sich an den fulminanten Boogie-Woogie-Einlagen.

Seit nunmehr fast fünf Jahrzehnten ist Al Jones eine feste Größe in der Blues-Szene. Der Sohn eines US-amerikanischen GI und einer Bayerin gastierte auf der Bühne in Haßfurt mit seiner Band in der Besetzung mit Yvonne Isegri (Gesang und Gitarre), Bernhard Schönke (Bass) und Björn Kellerstrass (Drums). Klassischer Chicago Blues, dem sich die Band verschrieben hat, und Eigenkompositionen wechselten sich im Programm ab.

Anerkannter Musiker

Al Jones verdiente sich im Laufe seiner Karriere höchste Lorbeeren. Das amerikanische Fachmagazin "Livin Blues" urteilte: "Es gibt nichts Vergleichbares in Europa."

Den Groove, der von den Interpreten ausging, nahmen die Haßfurter Zuhörer begeistert auf. Ihren Dank brachten sie mit viel Applaus zum Ausdruck. Am Ende der Bluesnacht standen Al Jones und seine Band gemeinsam mit Ignaz Netzer und Christian Willisohn für eine Zugabe auf der Bühne der Rathaushalle.