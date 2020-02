"Full House" holt sich den Jackpot

Im Dezember endete nach elf Wochen die 37. Runde des Planspiels Börse. Während des Spielzeitraums vom 25. September bis 11. Dezember sollte ein fiktives Startkapital in Höhe von 50 000 Euro möglichst gewinnbringend am Aktienmarkt angelegt werden. Basis waren die realen Kursnotierungen von 175 Aktien und Wertpapiere.

Frank Angermann, Mitarbeiter im Wertpapier- und Verbundgeschäft der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, versorgte die Teilnehmer während der Spielzeit mit Informationen zum Börsengeschehen. Zur Siegerehrung hatte die Sparkasse Coburg-Lichtenfels am Montagabend in den Veranstaltungssaal des Pfarr- und Dekanatszentrum St. Augustin in Coburg eingeladen. Geld- und Sachpreise wartete auf die Gewinnerteams.

Wie schon bei der 34. Auflage setzte sich ein Team der Privaten Wirtschaftsschule Lichtenfels an die Spitze der Junganleger. Insgesamt nahmen aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Coburg-Lichtenfels 131 Teams aus elf Schulen teil. Frank Angermann führte aus, dass 43 Prozent der Teilnehmer einen Depotgewinn verzeichneten. "Mit einem Kursanstieg von 56 Prozent seit Spielbeginn erwies sich die Aktie des US-Elektroauto-Herstellers Tesla wie schon im vergangenen Jahr als absoluter Gewinnbringer", erläuterte Frank Angermann. Innerhalb der Nachhaltigkeitswertung behaupteten sich Adidas, Allianz und Kering als besonders lukrativ.

Für das fünfköpfige Siegerteam "Full House" war es zunächst ein etwas holpriger Start, berichtet Alicia Wagner. "Zu Beginn haben wir planlos alles zusammengekauft, dann mit Beobachten der Börse hatten wir ziemlich schnell den Durchblick." Ab da haben sie auf Aktien wie Tesla, Amazon oder Netflix gesetzt. Eine Strategie, die sich mit einem Depotwert von 58.153,65 Euro letztlich auch auszahlte. Über ihre WhatsApp-Gruppe haben sie sich auch außerhalb des Unterrichts ausgetauscht, erklärt Niklas Schardt. So konnten sie sich auch über ihre Platzierung informieren. Deshalb war zwar die Freude groß über ihren Erfolg, aber keine Überraschung für Hatice Canlioglu, Ilayda Ertürk, Niklas Schardt, Alicia Wagner und Valentin Zipfel. Unter den zehn besten Nachwuchsbroker aus dem Landkreis waren zwei Teams des Gymnasiums Burgkunstadt und ein weiteres der Privaten Wirtschaftsschule. gvö