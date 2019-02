Fugmann hat zwei Führungsjobs

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug sowie die Wahlen waren die beherrschende Themen auf der Jahreshauptversammlung im bis auf den letzten Platz besetzten Feuerwehrhaus. Der Vorstand des Feuerwehrvereins ist wieder vollzählig besetzt. Andreas Fugmann ist nicht nur Kommandant, sondern nun auch Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender ist Gunther Czepera.

Die Wehr kann auf drei neue aktive Mitglieder zählen: Roland und Richard Plihal sowie Dominik Dorsch verstärken die aktive Truppe.

Da der Verein im letzten Jahr auf seinen Vorsitzenden (Rücktritt) sowie auf seinen Zweiten Vorsitzenden (Tod) verzichten musste, leitete stellvertretender Kommandant Czepera die Versammlung. Er gab einen Überblick über die Termine im abgelaufenen Jahr. Dessen Höhepunkt war die Abholung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs aus Forchheim, der scih eine spontane Feier anschloss. Die Wehr hat 22 Aktive, darunter eine Frau. Er konnte von einem guten Besuch der Übungen berichten. Besonders erwähnte er die Gemeinschaftsübung mit den Aktiven aus Theisau und Mainklein, die in Maineck stattfand. Bei drei Einsätzen musste die Wehr ausrücken.

Besetzt wurden die Posten des Vorsitzenden mit Andreas Fugmann, des Zweiten Vorsitzenden und Schriftführers mit Gunther Czepera und des stellvertretenden Kommandanten mit Sebastian Fugmann.

Kassier ist Frank Fiedler und die beiden Kassenprüfer sind Detlef Thorwesten und Gerhard Müller.

Versammlungsleiter Czepera kündigte für die nächste Jahresversammlung Änderungsvorschläge zur Satzung an. Die Satzung aus den 80er Jahren bedürfe dringend einer Überarbeitung und die neue Führung wird das vorbereiten. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Johann Barnickel und Andreas Fugmann sowie für 25-jährige Frank Fiedler, Hubert Rumpler und Gunther Czepera mit einem Geschenk bedacht.

Bürgermeister Hümmer dankte allen Verantwortlichen in der Wehr für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Nach dem Neubau des Feuerwehrhauses hat die Wehr nun auch ein Tragkraftspritzenfahrzeug erhalten, das am 4. Mai eingeweiht wird. KBI Ottmar Jahn sprach die Verantwortung an, die mit einem Fahrzeug verbunden ist. Er appellierte an die Wehr, ihren Kommandanten zu unterstützen . Die gute Zusammenarbeit mit Mainklein und Theisau lobte KBM Kraus. Er begrüßte die regelmäßigen Übungen in der Alarmierungsarbeit und forderte Zusammenhalt in der Wehr. Der zukünftige Kreisbrandmeister Michael Kannengießer bot in allen Bereichen Unterstützung an. red