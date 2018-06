Füße auf weitem Raum

red



Am Sonntag, 1. Juli, lädt die evangelische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim um 18 Uhr zu einem Feierabendgottesdienst in den Garten der Matthäuskirche ein. Unter dem Motto "Du stellst meine Füße auf weiten Raum" geht es um das Suchen von Zuversicht und Aufspüren eigener Kraftquellen aus dem Glauben heraus. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Musikern und Sängern aus der Kirchengemeinde. Anschließend wird ein kleiner Imbiss angeboten. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.