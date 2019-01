Fürs Volksbegehren im Rathaus eintragen

Für das Volksbegehren "Rettet die Bienen!" besteht von heute bis Mittwoch, 13. Februar, im Rathaus die Möglichkeit zur Eintragung. Folgende Öffnungszeiten wurden festgelegt: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag und Dienstag von 13 bis 16 Uhr, Mittwoch von 12 bis 16 Uhr und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Eintragung am Samstag, 2. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr; am Donnerstag, 7. Februar, von 18 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 10. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die öffentliche Bekanntmachung kann auf der Homepage unter www.burgkunstadt.eu aufgerufen werden. red