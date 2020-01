Fürs Kindergartenjahr demnächst anmelden

Für neue Krippen- und Kindergartenkinder werden folgende Anmeldezeiten angeboten: In der evangelischen Kindertagesstätte Bad Staffelstein, der katholischen Kita St. Anna und der Maintal-Kita Schönbrunn am Montag/Dienstag, 9./10. März, jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr; im BRK-Kinderhaus Banzgau Unnersdorf besteht am Montag/Dienstag, 9./10. März, jeweils von 8 bis 11 und 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit der Anmeldung. Im Kinderhaus Uetzing kann man sich am Montag/Dienstag, 9./10. März, von 12 bis 16.30 Uhr anmelden. red