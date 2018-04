Fürs Autofahren braucht es einen Führerschein

Damit war die Polizei nicht einverstanden: In der Nacht auf Donnerstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt in Rödental einen Autofahrer. Der 54-jähriger Mann aus Neustadt konnte keinen Führerschein vorweisen. Er wohnt zwar bereits seit zehn Jahren in Deutschland, hat aber nach eigenen Angaben seinen kanadischen Führerschein nicht umschreiben lassen. Damit war die Fahrt am Kontrollort zu Ende. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahrers ohne Fahrerlaubnis. pol