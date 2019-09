Willy Astor kommt am Samstag, 12. Oktober, anlässlich des Kissinger Kabarettherbsts nach Bad Kissingen. Er gastiert mit seinem Programm "Jäger des verlorenen Satzes - Das Programm für Wortgeschrittene" ab 19.30 Uhr im Kurtheater. Der Podestsänger Willy Astor präsentiert sein neues Programm für Wortgeschrittene und ist der Jäger des verlorenen Satzes, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Alles, was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein! Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist unterwegs mit neuer Ortsgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/8048-444 oder unter E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Lena Semmelroggen