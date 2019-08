Am Montag, 2. September, startet um 19 Uhr eine zweiteilige Informationsreihe für werdende Eltern im Klinikum am Bruderwald. Unter dem Motto "Rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett" wird besonderer Wert auf die Beantwortung von Fragen der Teilnehmer gelegt. Danach gibt es eine Führung durch die Kreißsäle. Um die Sicherheit von Mutter und Kind geht es beim zweiten Info-Abend am Montag, 9. September, um 19 Uhr. Ab wann sollte ich einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen? Welche Möglichkeiten der Schmerzlinderung unter der Geburt gibt es? Was erwartet mein Baby, wenn es in die Kinderklinik kommt? Für all diese Fragen stehen Kinderärzte und Anästhesisten Rede und Antwort. Die Info-Abende finden jeweils von 19 bis 20 Uhr im Raum "Residenz" statt. Der Eintritt ist frei. red