Für wen sind die Grundstücke? - Neues Baugebiet sorgt für Diskussionen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung ein neues Baugebiet für den Stadtteil beschlossen. Doch die Freude darüber ist in Kleinwenkheim nicht hundertprozentig ungeteilt, wie Bürgermeister Helmut Blank (CSU) in der Bürgerversammlung erfahren musste. Auch das Standard-Thema in fast allen anderen Bürgerversammlungen dieses Jahres, zu schnelles Fahren nicht nur in den Ortsdurchfahrten, brachten Bürger vor. Schließlich hakten sie auch bei den Themen Hallenbad-Abriss und Mehrzweckhalle nach.

Ein Investor hat, wie an anderer Stelle berichtet, von verschiedenen Eigentümern 9000 Quadratmeter Gelände gekauft, das jetzt Baugebiet werden soll. "Die Hoheit über den Bebauungsplan bleibt bei der Stadt. Es wird so gebaut, wie es der Stadtrat will", betonte Bürgermeister Blank dazu. Angedacht seien einzelne Wohngebäude. Die Kosten für die Aufstellung des Plans zahlt der Investor. "Das bringt uns keinen Schritt weiter, Platz für junge Leute aus dem Ort selbst zu schaffen", fürchtet jedoch Wolfgang Brust. Ein zweiter Bürger ergänzte, das neue Baugebiet biete Baugelände "für Gott und die Welt, aber nicht für die Kleinwenkheimer". Und ein dritter meinte: "Ein Potenzial junger Leute, die bauen wollen, ist da. Wenn wir die Ausweisung vom Baugebiet noch länger hinauszögern, gehen sie aus dem Ort weg." Mehrfach wurde verlangt, dass Bürgermeister Blank den Investor auffordert, einige Grundstücke für Kleinwenkheimer Bürger zur Verfügung zu stellen. Das will Blank tun, sagte er zu.

Kaufen und nicht hergeben

Es sei der Stadt bisher nicht gelungen, Grundstücke in Kleinwenkheim zu kaufen - "der Investor hat sie bekommen, wir haben keine bekommen", und "die Leute wollen Bauflächen kaufen, aber ihre eigenen Flächen nicht hergeben", so der Bürgermeister. Er kritisierte auch, dass es zwar alte, leer stehende Häuser im Ort gibt, "aber wir kriegen die Häuser nicht". Er beendete das Thema schließlich mit dem Appell an die Kleinwenkheimer Bürger, "lasst das bitte mal laufen. Ich glaube, das wird zu einem guten Ende kommen."

Auch in Kleinwenkheim wird zu schnell gefahren. "Nach den Feststellungen der Polizei sind das die Leute aus dem Ort", meinte dazu der Bürgermeister. Die Zeiten für Schnellfahrer werden unangenehmer, ergänzte er. Ein halbes Jahr lang soll gemessen werden, auch vor Kindergärten und Altenheimen, wo zu schnell gefahren wird. Nico Reuß schlug stationäre Messstationen wie in Hessen vor. Doch Helmut Blank winkte ab - "überall wird zu schnell gefahren".

Wolfgang Brust wies auf den schlechten Zustand der Straße nach Maria Bildhausen hin und meinte, sie solle auch einen Radweg bekommen. "Es gibt einen Beschluss des Kreistages, dass Kreisstraßen immer mit einem Radweg gebaut werden", bekam er zur Antwort. Ein Bürger regte an, dass die Stadt sich über die Neugestaltung des Dorfplatzes vor der alten Schule Gedanken macht.

Ein Bürger fragte nach der Million Euro Gutachterkosten für die Mehrzweckhalle. Diese seien entsprechend der HOAI (Honorarordnung für Architekten abgerechnet worden und nötig gewesen, um beim Landratsamt einen Bauantrag vorlegen zu können, erfuhr er vom geschäftsleitenden Beamten Stefan Bierdimpfl. Wenn nun Einsparungen beschlossen würden, dann müsse auch nochmals neu geplant werden, so Helmut Blank.

Ein Bürger erkundigte sich nach dem Abriss des Hallenbades. Der zugesagte 80-prozentige Zuschuss dafür werde am Jahresende verfallen, so Blank. Wegen neuer gesetzlicher Bestimmungen sei außerdem ein neues Gutachten nötig. "Frechheit sowas, Betrug am Wähler", kommentierte ein Bürger.

Kreditkosten nicht halbiert

Einen Bürger war aufgefallen, dass die Schulden der Stadt von über 27 Millionen Euro im Jahr 2008 auf nunmehr 13,3 Millionen Euro halbiert wurden. Er wunderte sich aber, dass die Kreditkosten nur von 2,7 auf 2,2 Millionen Euro pro Jahr gefallen sind. Im Jahr 2008 bekam die Stadt Kommunalkredite für gut vier Prozent Zinsen, aber Umschuldungen auf den heutigen Zinssatz von 0,05 Prozent sind nicht möglich, hieß es dazu.

Wie in allen anderen Bürgerversammlungen auch gab Helmut Blank einen detaillierten Überblick über die Jahre 2014 bis 2019. So wurden auf dem Friedhof des Stadtteils Kleinwenkheim neue Urnenfelder angelegt. Ortsstraßen wurden saniert. "Das Traurigste in den Bürgerversammlungen ist der Wald. In Althausen ist ein kompletter Fichtenwald erledigt", klagte er. 450 Hektar Stadtwald seien betroffen. Die Neupflanzung von Eichen und Walnussbäumen sowie Douglasien gehe wegen heißer Sommer aber nur schleppend voran. Ein viertes Problem neben Hitze, Trockenheit und Käferbefall sei öfter der Datenschutz: Die Stadt habe Probleme, zu erfahren, wem vor allem kleinere Privatwald-Stücke neben dem Stadtwald gehören. Das sei gerade bei Schädlingsbekämpfung oft wichtig. Ein Bürger, der Sitzungen des Stadtrates besucht hatte, fand Äußerungen wie "Sie sind der schlechteste Bürgermeister seit 50 Jahren" oder "Sie sollten sich schämen, gegen das Schwimmbad zu sein" empörend und bekam dafür Beifall. Bürgermeister Blank verabschiedete sich schließlich mit einem Dank an die Bürger und "macht weiter so".