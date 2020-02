Für viele Notfälle gewappnet

In Gemeinfeld haben sich die Ortsvereine freiwillige Feuerwehr, Obst- und Gartenbauverein, Junge Union und der SV Gemeinfeld zu einer gemeinsamen Aktion entschlossen, um im Ort einem Notfall entgegenwirken zu können: Durch Spenden, aber insbesondere mit einem Betrag der Vereine selbst wurde ein Defibrillator finanziert.

Die Beschaffung des Defibrillators wurde durch den Vorsitzenden des SVG, Reinhold Klein, übernommen. Mit vereinten Kräften wurde das Gerät am Haus der Vereine angebracht. Durch ein Schild weithin zu sehen und auch mit einem optisch-akustischen Warnsignal ausgestattet, ist der Defibrillator nun für alle verfügbar.

Gebrauch des "Defis" erlernt

Vergangene Woche waren alle Gemeinfelder zu einem Info-Abend eingeladen worden. Dabei konnte man in praktischen Übungen den Gebrauch des "Defis" erlernen und auch die begleitenden Rettungsmaßnahmen besprechen. Reinhold Klein stellte in einem Video und mit dem beschafften Defibrillator die Rettungsmaßnahmen vor, so dass die Anwesenden nun gut in dessen Gebrauch eingewiesen sind. Sicherlich hofft man, das Gerät nie zum Einsatz bringen zu müssen, doch ist nun die Vorsorge getroffen, um im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.

Sehr spontan hat sich die Junge Union Gemeinfeld dabei gezeigt: Die noch fehlenden Kinder-Pads will der Verein zusätzlich noch spenden. red