Für VHS-Kurse anmelden

In folgenden VHS-Kursen sind noch Plätze frei:

In Forchheim: "Spanisch für den Urlaub" - Anfänger, Niveau A1 (FO391), ab 16. März von 19.30 bis 21 Uhr, achtmal; Workshop: Schnupperkurs Aquarell (FO613), am 13. März von 14.30 bis 19.30 Uhr; Filzen: Frühlings- und Osterdeko - Nass- und Trockenfilztechnik (FO638), am 17. März von 18 bis 22 Uhr; Turnen Mutter/Vater und Kind - ab zweieinhalb Jahren (FO746), ab 11. März von 14.45 bis 15.30 Uhr, elfmal.

In Ebermannstadt: Bauernbrot und Zwiebelkuchen (EB050), am 19. März und Freitag, 20. März von 17 bis 22 Uhr.

In Kunreuth: Altes Handwerk: Filzen einer Gürteltasche (KU006), am 12. März von 18 bis 22 Uhr; Schminkworkshop! Schminken wie die Stars - schön, aber natürlich (KU029), ab 19. März von 18 bis 21 Uhr.

Anmeldung und Information beim VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, www.vhs-forchheim.de, Telefon 09191/86-1060. red