Bad Staffelstein vor 15 Stunden

Informationen

Für Urlaubs- und Kurgäste

Interessante Informationen können am heutigen Dienstag ab 17 Uhr Urlaubs- und Kurgäste über Bad Staffelstein erfahren. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 17 Uhr am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. red