Für Unternehmer und Existenzgründer

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim bietet im April Beratungen für Unternehmer/Selbstständige und solche, die es werden wollen, an. Für die Beratungsgespräche steht den Interessenten eine Expertenrunde bestehend aus Fachberatern der Handels- und Handwerkskammer für Oberfranken und der Aktivsenioren Bayern zur Verfügung. Die kostenfreien Beratungen finden am Donnerstag, 19. April, im Landratsamt Forchheim, Dienststelle Ebermannstadt (Oberes Tor 1), und am Montag, 30. April, im Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, statt. Da es sich um Einzelberatungen handelt, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über die Wirtschaftsförderung unter Telefon 09191/86-1022 oder per E-Mail an wifoe@lra-fo.de. red