Für Tettau wird es eng

In der Bezirksoberliga trennt sich nun nach der dritten Runde langsam die Spreu vom Weizen. Hof ist nach dem Sieg gegen die SG Hollfeld/Memmelsdorf nun alleiniger Tabellenführer, da Burgkunstadt gegen Waldsassen lediglich zu einer Punkteteilung kam. Insgesamt spielen allerdings noch fünf Teams um die Meisterschaft, darunter Burgkunstadt und Nordhalben. Die anderen fünf Mannschaften - Neustadt und Seubelsdorf eingeschlossen - müssen dagegen um den Klassenerhalt bangen. SV Seubelsdorf - FC Nordhalben 3,5:4,5

Ergebnisse: Gegenfurtner - H. Wunder 1:0, Kolb - S. Wunder 1:0, Hofmann - Müller 0:1, Gebhardt - Burgemeister 0:1, Voigt - Scherbel remis, Focsa - Schultes remis, Drechsel - Stumpf remis, Eslauer - Zimmermann 0:1.

Bezirksliga West

In der Bezirksliga West stehen zwei Mannschaften noch ohne Punktverlust an der Spitze. Ganz vorne Michelau, die dem TSV Hallstadt die erste Saisonniederlage zufügten, dahinter die SG Sonneberg nach einem 3:5-Sieg in Tettau mit dem zweitbesten Brettpunkt-Verhältnis. Für Tettau wird es dadurch langsam eng, denn bisher steht lediglich ein Punkt zu Buche. Während Bamberg III mit 4:2 Punkten und 16 Brettpunkten durchaus noch Aussichten auf den Titel hat, scheint die vierte Mannschaft aus Bamberg, die bisher alle drei Partien verlor und lediglich schwache 5,5 Brettpunkte sammeln konnte, ohne Chancen in der Liga. Auch Ebern und der Coburger SV, der mit lediglich sieben Spielern überraschend gegen Weidhausen II verlor, stehen in der nächsten Runde ebenfalls bereits unter Zugzwang. hn TSV 1860 Tettau - SG 1951 Sonneberg 3:5

Ergebnisse: Tomaschko - Hartleb remis, Münch - Geisensetter 1:0, Kirchhübel - Brückner 1:0, Hager - Rierl 0:1, Niehaus - Safronow 0:1 (kl.), Radomirovic - Neugebauer remis, Roßmeier - Matthäi 0:1, Güntsch - Jacob 0:1.