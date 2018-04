Für Stürme und technische Hilfeleistung gut gerüstet

Die Trossenfurt-Tretzendorfer Feuerwehr hielt einen Motorsägen-Lehrgang ab. 13 Mitglieder der Wehr nahmen vor kurzem an dem von Forstwirtschaftsmeister Franz Mohl gehaltenen Kurs teil.

Nach einem zweistündigen theoretischen Unterricht, der die Themen Grundfertigkeiten in der Handhabung sowie Arbeitssicherheit und Unfallverhütung beim Umgang mit der Motorsäge umfasste, wurden in der folgenden praktischen Ausbildung die Schneide- und Fälltechnik sowie die durchzuführenden Wartungs- und Pflegearbeiten erklärt. Mit dem anschließenden Fällen eines Baumes musste jeder Kursteilnehmer dann sein Können unter Beweis stellen. red