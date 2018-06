Für starke Mädchen

red



Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet für Mädchen einen WenDo-Kurs an. Das ist ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Der Kurs findet am Freitag, 6. Juli, von 14 bis 17 Uhr und Samstag, 7. Juli, von 10.30 bis 17 Uhr im Haus der kirchlichen Dienste in Lichtenfels , Schlossberg 2 statt. Bequeme Kleidung, rutschfeste Schuhe, eine Decke, ein Kuscheltier, Malsachen, Brotzeit und Getränk sind mitzubringen. Anmeldungen nimmt die Beratungsstelle unter Telefon 09571/939190 oder E-Mail an erziehungsberatung@caritas-lif.de entgegen.