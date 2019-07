Auf Hochtouren liefen am Donnerstag die Vorbereitungen für das Stadtfest "Musik und Märkte", das am heutigen Freitag, 12. Juli, um 18 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich durch Bürgermeister Helmut Blank auf dem Anger eröffnet wird. Drei Tage lang wird in der historischen Altstadt gefeiert. Foto: Thomas Malz