Für Solarfans

Die Solaraktion "1000 Dächer für die Sonne" geht in die nächste Runde. Die Aktion, die auf die Förderung der Nutzung von Photovoltaik kombiniert mit Batteriespeichern abzielt, wird in Zusammenarbeit mit Fachfirmen aus der Region umgesetzt. Um deren Inhalte zu präsentieren, gibt es zwei Infoveranstaltungen: Am Montag, 6. Mai, 18 Uhr, bei Limmer & Söllner in Altenkunstadt und am Dienstag, 7. Mai, um 19 Uhr, bei der Kulmbacher Kommunbräu. red