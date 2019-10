Coburg 21.10.2019

Für Smartphone & Co. ist man nie zu alt

Wer Hilfe oder Unterstützung im Umgang mit dem Smartphone braucht oder herausfinden will, was der PC alles kann, kommt zum Medien-Stammtisch im Awo-Treff in Rödental. Jeden Dienstag um 10 Uhr erfährt ...