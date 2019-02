Das Referat Fortbildung des Caritasverbands für die Erzdiözese Bamberg führt unter dem Titel "Kreative kleine Künstler" am Donnerstag, 14. März, ein Tageseminar im Montanahaus in Bamberg (Am Friedrichsbrunnen 7a) durch. Das praxisorientierte Seminar für pädagogische Mitarbeiter in Kindertagesstätten vermittelt, wie sie Kindern die Gelegenheit geben können, mit geeigneten Materialien und Werkzeugen zu experimentieren.

Zugleich geht es darum, wie die Erzieher sich so auf die Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse jedes Kinds einlassen, dass es dabei seine eigenen Wege entdecken und verfolgen kann.

Mit Holz

"Holzwerken in Kindergarten und Hort" heißt ein weiteres Tagesseminar, das am Freitag, 15. März, im "Werkraum" in der Unteren Sandstraße 4 in Bamberg stattfindet. Die Kurswerkstatt bietet viele Werkbeispiele, die Mitarbeiter von Kindertagesstätten nachbauen können, oder die Teilnehmer haben eigene Ideen, bei deren Umsetzung sie sich Unterstützung wünschen.

Der Kurs vermittelt Sicherheit im Umgang mit Werkzeug und zeigt, wie man Kinder zu sicherem Umgang damit hinführen kann. Die Teilnehmer lernen Materialien kennen, mit denen sie in der eigenen Einrichtung arbeiten können. Für beide Fortbildungen ist eine Anmeldung erforderlich. Informationen sowie Anmeldungen gibt es auf der Homepage www.caritas-bamberg.de unter "Fortbildungen" sowie im Referat Fortbildung per E-Mail (darja.hinter@caritas-bamberg.de) und unter Telefon 0951/8604133. red