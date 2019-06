Für Seppelhose und Dirndl

Die Stadt feiert mit ihren Bürgern. Zum fünften Mal steigt das Herbstfest in Rödental und neben gesetzten Höhepunkten, die jedes Jahr dazugehören, gibt es auch einige Neuerungen. Der Preis für den Hauptabend mit dem "OktOPAfest" gehört nicht dazu. Er bleibt konstant bei 13 Euro wie im Vorjahr, versichert Bürgermeister Marco Steiner.

Und auch das extra von der Brauerei Grosch eingebraute Festbier ist für preiswerte sechs Euro je Maß zu bekommen.

Den Auftakt des Herbstfestes bildet der Seniorennachmittag am Donnerstag, 19. September. Den gibt es sogar schon seit 1989, wie Ralf Bilek von der Stadtverwaltung erklärt, der das Herbstfest federführend organisiert. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm.Traditionell werden die älteren Rödentaler kostenfrei bewirtet. Kostenlose Eintrittskarten können an der Information im Rathaus abgeholt werden. "Das ist nötig und dient für uns zur logistischen Sicherheit", sagt Ralf Bilek. Schließlich muss das Organisationsteam wissen, für wie viele Gäste gesorgt werden muss. Der Beginn der Kartenausgabe für diesen Nachmittag wird noch bekannt gegeben.

Party mit Wart-A-Moll

Am Freitag wird kurz umgebaut. "Da hat ein Rödentaler Unternehmen das Zelt für eine Betriebsfeier gebucht", sagt Marco Steiner. Auch das trägt dazu bei, die Kosten für die Stadtkasse in Grenzen und die Preise für die Besucher moderat zu halten. Am Abend des Freitags steigt dann eine Zeltparty mit Wart-A-Moll. "Nach den guten Erfahrungen im Vorjahr freuen wir uns, dass es wieder geklappt hat", sagt Ralf Bilek. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr und Ende um 24 Uhr.

Höhepunkt "OktOPAfest"

Publikumsrenner des Herbstfestes ist von Anfang an der Abend mit der Original Prinz Albert Blasmusik (OPA). "2013 sind wir an der Schweizerei zum ersten Mal aufgetreten", blickt Christian Limpert von OPA zurück.

Es war quasi ein Testballon. Die Veranstaltung war heillos überbucht, aber die Stimmung lag jenseits der kühnsten Erwartungen. "Als wir OPA dann 2014 für das Herbstfest gebucht haben, waren alle Karten nach drei Stunden weg", erinnert sich Ralf Bilek.

Ganz so schlimm ist der Ansturm inzwischen nicht mehr - es gibt ja immer auch noch ein "OktOPAfest" in Coburg. Aber Fans tun dennoch gut daran, sich rasch um Karten zu kümmern, denn auch in Rödental sind die 1250 Stück meist nach kurzer Zeit verkauft.

Vorverkauf ab 1. Juli

Beim OktOPAfest ist Einlass ebenfalls um 18 Uhr. Beginn ist um 19.30 Uhr. "Es dauert dann meistens nur eine Viertelstunde, bis alle Leute auf den Bänken stehen", beschreibt Marco Steiner das Phänomen OPA-Gaudi.

Olympiade und mehr

Sonntag ist der Tag für die Familien. Es gibt Standkonzerte des Jugendorchesters und des Musikvereins. Die Landjugend Fechheim zeigt Volkstänze. "Es ist die einzige solche Gruppe, die wir noch in der Region haben", sagt Marco Steiner. Die Jugendpflege sorgt für ein Kinderprogramm und wie an allen Tagen gibt es auch noch Marktstände von Schaustellern. Großes Event des Sonntags ist die Stadtteilolympiade, zu der Marco Steiner aufmuntert: "Man muss nicht jung oder besonders sportlich sein, um da mitmachen zu können." Das zeige auch das Durchschnittsalter des Siegerteams aus dem vergangenen Jahr. Als Ausnahmeveranstaltung wird in diesem Jahr ein Prinz-Albert -Lauf stattfinden, der noch ausführlich vorgestellt wird.