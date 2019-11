Für Sattelschlepper wird es eng

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch der Polizei mitgeteilt, dass es gegen 11 Uhr eventuell zu einer Fahrzeugberührung gekommen war. Der Lkw-Fahrer war mit seinem

Sattelschlepper mit Auflieger in Frohnhof (Kreis Erlangen-Höchstadt) vorsichtig in die enge Rechtskurve gefahren. Als er in den Rückspiegel blickte, war der Anhänger sehr nahe an ein wartendes Auto gekommen. Ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß kam, konnte der besorgte Lkw-Fahrer nicht sagen, da sich das Auto weiterfuhr. Nun sucht die Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760 514, einen eventuell Geschädigten. pol