Für Realschule anmelden

An der Graf-Stauffenberg-Realschule findet vom 6. bis 10. Mai (Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr, Freitag 8 bis 12.30 Uhr) die Anmeldung für die zukünftigen 5. Klassen statt. Aufgenommen werden der Mitteilung zufolge Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule, die im Übertrittszeugnis einen Notendurchschnitt von höchstens 2,66 und den Vermerk "geeignet für den Besuch einer Realschule" haben.

Schüler, die den Notendurchschnitt nicht erreicht haben und keinen Vermerk über die Eignung für einen Besuch der Realschule haben, können sich im gleichen Zeitraum für den Probeunterricht anmelden. Bei erfolgreichem Abschluss des Probeunterrichts (dieser findet von Dienstag, 14. Mai, bis Donnerstag, 16. Mai, statt) erfolgt eine automatische Aufnahme in die Realschule.

Schüler der 5. Jahrgangsstufe der Mittelschule können im gleichen Zeitraum (6. bis 10. Mai) für das Schuljahr 2019/20 vorangemeldet werden. Ihre endgültige Anmeldung erfolgt am Montag, 29. Juli, ab 8 Uhr durch Vorlage des Jahreszeugnisses der Mittelschule.

Die Realschule ist eine allgemeinbildende Schule, die auf eine Berufsausbildung vorbereitet. Zudem haben Schüler mit einem erfolgreichen Realschulabschluss die Möglichkeit, auf eine Fachoberschule zu wechseln, die inhaltlich exakt auf die Realschule aufbaut. Hier kann das Fachabitur bzw. das allgemeine Abitur erlangt werden.

Die Graf-Stauffenberg-Realschule bietet eine Bandklasse an. Sie umfasst die 5. und 6. Jahrgangsstufe. Die Schüler erhalten eine zusätzliche Unterrichtsstunde Musik, in deren Rahmen sie die Möglichkeit erhalten, Bandinstrumente (Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass oder Keyboard) kostenfrei zu erlernen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Nachmittagsbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagesschule in Anspruch zu nehmen. Fragen beantwortet die Schulleitung unter Telefon 0951/9146200. red