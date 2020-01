Für Paul und Simon erfüllte sich ein Traum bei den "Löwen" in München

Ein einziges Mal Einlaufkind sein, für viele junge Heranwachsende ist dies ein Traum. Einlaufkinder sind die Kinder, die vor Beginn des Sportereignisses einen Spieler auf das Spielfeld begleiten. Hierbei tragen die Kinder die Trikots des Vereins oder der Heim- oder Gastmannschaft.

Dieser schöne Brauch wurde 1994 von Willi Lemke bei Werder Bremen eingeführt, der sich diese Idee bei einem Besuch in Brasilien abgeschaut hatte.

Dass dies auch für die Kinder aus der Region Wirklichkeit werden kann, zeigte sich am Sonntag beim Spiel des TSV 1860 München gegen Eintracht Braunschweig. Dass 1860 mit 4:1 gewonnen hat, war ein besonderes Erlebnis für die Buben und Mädchen. Ob das an den Einlaufkindern aus Burgpreppach lag? Mit einer Versicherung, deren Außendienstpartner Jörg Denninger aus Ibind und dem 1860-Fanclub Burgpreppach wurde das Vorhaben in Angriff genommen. Für Paul Vielhuber (neun Jahre) und Simon Loga (sechs), beide aus der Marktgemeinde Burgpreppach, wurde der Traum Wirklichkeit. Denninger bemühte sich um die Möglichkeit, Einlaufkinder anzumelden und hatte Erfolg. So konnten sich die zwei Buben, ausgestattet mit allem, was ein Sechziger so braucht, im Grünwalder-Stadion als Einlaufkinder beteiligen.

Dass der Tag etwas Besonderes werden sollte, war klar, und es war an alles gedacht. Die Kinder wurden von Betreuern vor dem Spiel liebevoll in Empfang genommen und mit den Trikots ausgestattet. Nach dem "Warm Up" der Mannschaft ging es los. Jedes Kind bei einem Spieler und raus ins volle Stadion. Ein Erlebnis für Paul und Simon. red