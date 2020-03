Für ortsnahe Kliniken

Interessierte Zuhörer fanden sich beim Linken Bündnis Haßberge in Haßfurt ein, um sich über die Auswirkungen des Pflegenotstands zu informieren.

Zunächst erläuterte der Bundestagsabgeordnete Harald Weinberg den aktuellen gesetzlichen Hintergrund. Wegen der Möglichkeit, mit Krankenhäusern Profite zu machen, habe sich der Anteil der privaten Krankenhäuser in den letzten Jahren verdoppelt, die Zahl der öffentlichen Krankenhäuser sei um rund 40 Prozent zurückgegangen, sagte er laut einer Mitteilung der Linken. Die Folge sei: In den öffentlichen Einrichtungen verschlechtere sich die Versorgung, die Bettenanzahl gehe zurück, und Abteilungen würden geschlossen.

Das Fallpauschalen-System bewirke, dass bestimmte teure Leistungen immer häufiger vorgenommen würden. Kliniken spezialisierten sich auf lukrative Patienten und Segmente, kritisierte der Abgeordnete.

Was schlecht sei, könne noch schlimmer werden. Krankenhausversorgung bestehe nicht nur aus Betten, Pflegepersonal und Ärzten. Auch die Zahl und Lage der Krankenhäuser selbst sei wichtig. In Deutschland wohnten 56 Prozent der Menschen in ländlichen Räumen; dies gelte auch für den Haßbergekreis. Es mache einen Unterschied, ob das nächste Krankenhaus zehn, 25 oder 50 Kilometer weit entfernt liege. In vielen Fällen könne eine kurze Distanz lebensrettend sein, zum Beispiel bei Schlaganfällen, sagte Weinberg. Und nun forderten Beraterfirmen sogar eine drastische Reduktion der Zahl der Krankenhäuser.

Für Erhalt der Haßberg-Kliniken

Kreisrätin Sabine Schmidt fand in der Zuhörerschaft geschlossene Zustimmung, als sie für den Erhalt der Haßberg-Kliniken eintrat. "Wir brauchen unsere Krankenhäuser, und zwar alle", meinte Thomas Dietzel und erinnerte daran, dass das Linksbündnis Unterschriften gesammelt habe für die Initiative "Regionale Krankenhausinfrastruktur erhalten". Mache das Beispiel der Schließungen Schule, werde die Klinikversorgung in ganz Deutschland gefährdet. red