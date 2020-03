Für ökologischen Radweg

Die drei Oberauracher Gemeinderäte Roland Baumann, Thomas Karg (beide SPD/ABO) und Julian Bayer (Junge Bürger Oberaurach) merken zum Bericht über die Gemeinderatssitzung in Oberaurach unter der Überschrift "Oberaurach lehnt Vergleich ab" (FT vom Dienstag) an, dass ihre Beiträge nicht ganz korrekt dargestellt worden seien.

Es wurde unter anderem die Behauptung wiedergegeben, dass in der Diskussion um eine Verkehrsberuhigung an der Auffahrt zur Grundschule Trossenfurt nach Meinung der drei Antragsteller für ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern an der Zufahrt zur Grundschule auch Bodenschwellen zur Verkehrsberuhigung geeignet wären. Diesbezüglich müsse richtiggestellt werden, dass dies von den Antragstellern keineswegs gefordert worden sei. Die Errichtung von Bodenschwellen sei lediglich im Zusammenhang mit der Verkehrsberuhigung am Kindergarten Kirchaich und/ oder in Siedlungsgebieten erwähnt und für sinnvoll befunden worden, so Julian Bayer, Roland Baumann und Thomas Karg in einem Schreiben an den FT.

Für die Antragsteller ist es wichtig, dass eine Lösung für die Kinder und Senioren an der Auffahrt zur Grundschule und zum Oberaurach-Zentrum gefunden wird. Eine sichere Überquerung der Straße müsse Vorrang haben. "Wir wollen handeln, bevor etwas passiert. Bodenwellen sind an einer Hauptstraße allerdings das falsche Mittel, das dürfte klar sein", schreiben sie.

Zur Diskussion um die Abwasserdruckleitung sei noch angemerkt: Die Klage des BN gegen die Regierung von Unterfranken richte sich ausschließlich gegen die Trasse des Fahrradwegs entlang der Staatsstraße und nicht gegen die Abwasserdruckleitung. Betont sei hier, dass sich die Oberauracher Grünen keinesfalls gegen eine sinnvolle Radwegtrasse sperren oder diese verhindern wollen. "Wir tragen lediglich dem Umstand Rechnung, dass der Radweg auf der geplanten Trasse juristisch wohl nicht durchzusetzen sein wird - ohne dem Urteil vorgreifen zu wollen - und ... Gründe des Natur- und Artenschutzes gegen die Trassenführung sprechen. Somit rufen wir alle Beteiligten auf, einen ... attraktiven Radweg auf der Trasse durch den Wald zu ermöglichen oder gemeinsam nach einer tragfähigen und ökologisch vertretbaren Alternativlösung zu suchen." red