Für Nein kein Verständnis

Das Anbringen eines Schildes mit Hinweise auf die Verbandsschule Neuenmarkt/Wirsberg an der Kreuzung der Bundesstraße 303 hat nach wie vor keine Aussicht auf Genehmigung. Eine Entscheidung, für die der Wirsberger Bürgermeister Hermann Anselstetter kein Verständnis aufbringt. In der jüngsten Sitzung des Schulverbands hatte Anselstetter den aktuellen Sachstand vorgestellt. Die staatliche Wirtschaftsschule in Neuenmarkt sei ein "Pfund", mit dem der Landkreis wuchern könnte. Ein Hinweisschild wäre angebracht und notwendig, weil viele nicht wüssten, "dass es die Wirtschaftsschule überhaupt gibt". Mitte Februar 2018 habe der Schulverband einen ersten Antrag gestellt, am 12. November einen zweiten. Am 30. April habe das Staatliche Bauamt mitgeteilt, dass die zwei Schilder 10 000 Euro kosten und daher abgelehnt würden."

Hermann Anselstetter nannte diese Kosten "vollkommen überhöht". Er gehe vielmehr von einem Tausender aus und bot an, dass der Bauhof Wirsberg die Montage übernehmen würde. An der B 2 zwischen Münchberg und Konradsreuth gebe es ein Hinweisschild auf die Fachschule Ahornberg. "Wir sollten deshalb unseren Antrag aufrechterhalten. Wenn es anderswo machbar ist, dann muss es auch bei uns machbar sein." Siegfried Decker versprach, einen nochmaligen Vorstoß zu unternehmen. Rei.