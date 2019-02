Der Vortrag des Grünflächenamtes "Zukunft urbanes Grün" zeigt am Donnerstag, 21. Februar, die Bedeutung von Stadtgrün in der Stadtentwicklung auf. Die Schaffung von grünen Freiräumen ist wichtig für die Aufenthaltsqualität und das Wohlbefinden und ein wichtiger Beitrag für nachhaltige klimasichere Städte. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Grünflächenamt. Die Referentin ist die Gartenbauingenieurin Christiane Zinoni-Peschel, seit Jahren auch für die Spielplatzgestaltungen der Stadt zuständig. red