Für mitmenschliche Politik: Selbstkritische Frauenliste tritt zur Kommunalwahl 2020 an

In Steinbach am Wald traf sich kürzlich die Frauenliste Kronach Stadt und Land zu einer Klausurtagung. Nach einem gemeinsamen Essen im Hotel "Antik" begrüßte Vorsitzende Silke Wolf-Mertensmeyer die Frauen. Zunächst ging es um Sachpunkte der vergangenen politischen Arbeit, im Anschluss daran um die anstehende Wahl.

Natürlich tritt die Frauenliste zur Kommunalwahl 2020 an. Dies zeigte schon die zahlreiche Teilnahme an der Klausurtagung. Zielgerichtet und sachlich, was auch die Politik der Frauenliste widerspiegeln soll, wurde argumentiert.

"Unser Programm soll zeigen, dass wir uns für eine familienfreundliche und mitmenschliche Politik einsetzen, ebenso für die Umwelt, ein Thema, das gerade die Menschen bewegt", äußerten die Frauen.

Die jüngere Generation fehlt

Das größte Problem aber sei die fehlende jüngere Generation. Müsste nicht unsere weibliche Sichtweise, bei der ein durchaus realistisches Bild unserer Gesellschaft entsteht, gerade für junge Frauen eine Herausforderung sein, mitreden zu wollen?, fragten sich die Frauen. Nur sie selbst könnten ihre Wünsche formulieren und den Landkreis Kronach unterstützen, sich zukunftsorientiert zu entwickeln. Oft seien die kleineren Wählergruppierungen das Zünglein an der Waage.

"Wir hatten uns ein Ziel gesetzt", erklärte Ingrid Oswald, "mehr Frauen in die öffentlichen Gremien zu bringen. Noch sind wir davon entfernt. Es ist eher so, dass wieder weniger Frauen politisch tätig sind. In einigen Parteien hatten bei der letzten Wahl die Frauen gänzlich gefehlt."

Es laufe zwar eine Klage am Bundesverfassungsgericht, in der Frauenverbände für die Parität in den Parteien klagen, aber leider liege noch kein Ergebnis vor.

In Brandenburg allerdings hätten sie Geschichte geschrieben: Im Landtag sei das erste deutsche Paritätsgesetz mit den Stimmen von Grünen, SPD und Linken verabschiedet worden.

Immer für fundierte Aussagen

Selbstkritisch wurden auch die letzten Jahre zur Sprache gebracht. Es sei nicht alles gut gelaufen, auch darüber war man sich einig.

Bei vielen Themen sei die Frauenliste zwar präsent und die Recherchen genau, die Möglichkeiten zu Lösungen aber oft nicht ganz klar erkennbar gewesen. Sie wollten immer alles 100-prozentig belegen, doch manches brauche rasche Entscheidungen, um möglichst schnell Veränderungen zu bewirken, resümierten die Frauen. Angela Degen-Madaus meinte dazu: "Wir streben in unseren Themen immer klare Aussagen mit fundierten Argumenten an. Dies braucht eben Zeit."

Motiviert und gestärkt

Mit neuen Ideen, frisch motiviert und gestärkt beendeten die Frauen am späten Nachmittag ihre Klausursitzung. red